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Поставщики школьного питания написали письмо Клычкову

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28.11.2019

В региональном отделении общественной организации «Опора России» состоялась встреча с группой предпринимателей, которые занимаются поставками питания для школ Орла.

Ранее глава администрации города Александр Муромский заявил, что муниципалитет задолжал поставщикам 195 рублей, однако, согласно договорённости, 30% от всей суммы долга будут уплачены до 1 января, остальное — после.

Предприниматели подтвердили сумму задолженности, однако сомневаются в том, что город сможет погасить хотя бы 30% долга в указанные сроки.

Как сообщили в «Опоре России», на данный момент в Орле заблокированы счета около 100 учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования (в основном — по инициативе энергоснабжающих организаций). Чтобы рассчитаться с поставщиками, сначала нужно добиться разблокировки счетов. Для этого необходимо найти 84 миллиона рублей.

Бизнесмены опасаются, что даже в случае, если деньги будут найдены, они попадут не к ним, а к поставщикам энергоресурсов.

Сейчас в Орле насчитывается до 20 поставщиков школьного питания, задолженности перед некоторыми из них достигают 50 миллионов рублей. Из-за этого бизнесмены вынуждены не платить собственным поставщикам.

Чтобы решить данную проблему, предприниматели уже написали письмо губернатору Орловской области Андрею Клычкову с просьбой о помощи.

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