Посёлок Нарышкино отметил своё стопятидесятилетие

В официальных торжествах принял участие зампред правительства области Дмитрий Бутусов, а также депутаты Областного совета.

В честь памятной даты состоялось присвоение званий почётного гражданина посёлка. Такой чести удостоились четыре человека.

Также в день юбилея на площадке перед местным культурно-молодёжным центром открыли скульптуру — бюст графа Александра Нарышкина, чьё имя и носит посёлок. Не исключено, что в обозримом будущем в его честь переименуют и нынешний Урицкий район. Сейчас над внедрением такой инициативы работает группа общественников.

На открытии бюста присутствовали депутаты регионального парламента, представители православной церкви и общественных организаций. В том числе — иностранный гость из Болгарии, председатель Национального движения «Русофилы» Никола Малинов.