Последствия ЧП на водоводе ликвидируют в Орле к 20 часам
31.10.2019
Такое ориентировочное время назвали в администрации Орла.
Авария произошла в Советском районе сегодня ночью. На водоводе произошло падение давления. Специалисты выявили течь на участке сети, расположенном на перекрёстке Октябрьской и Приборостроительной.
Из-за ЧП без горячей и холодной воды остались около четырёх тысяч человек — жители семи многоквартирных домов на улицах Октябрьской (№ 62 и 68), Приборостроительной (№ 15, 17, 19, 21) и Максима Горького (№ 63А). Для них организуют подвоз воды (в сквер Орлята и на территорию между домами № 15 и 21 на Приборостроительной улице).
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