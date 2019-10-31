Последствия ЧП на водоводе ликвидируют в Орле к 20 часам

Такое ориентировочное время назвали в администрации Орла.

Авария произошла в Советском районе сегодня ночью. На водоводе произошло падение давления. Специалисты выявили течь на участке сети, расположенном на перекрёстке Октябрьской и Приборостроительной.

Из-за ЧП без горячей и холодной воды остались около четырёх тысяч человек — жители семи многоквартирных домов на улицах Октябрьской (№ 62 и 68), Приборостроительной (№ 15, 17, 19, 21) и Максима Горького (№ 63А). Для них организуют подвоз воды (в сквер Орлята и на территорию между домами № 15 и 21 на Приборостроительной улице).