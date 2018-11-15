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Орел15.11.2018 Четверг 14:23
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После сельхозярмарки в Орле пропали без вести два человека и машина

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15.11.2018

Их местонахождение устанавливает уголовный розыск.

Выставка-ярмарка проводилась на территории аэропорта 3 ноября. Граждане выехали с её территории на автомобиле ВАЗ 21114 серебристого цвета (государственный регистрационный знак А 897 ХУ 71 RUS).

Полиция просит помочь в их розыске всех, кто располагает записями автомобильных видеорегистраторов данного района в период с 10:00 до 17:00 часов, а также других граждан.

Информацию о пропавших можно сообщить по телефонам 55-11-12 и 54-35-95.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьрозыск

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