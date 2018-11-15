После сельхозярмарки в Орле пропали без вести два человека и машина

Их местонахождение устанавливает уголовный розыск.

Выставка-ярмарка проводилась на территории аэропорта 3 ноября. Граждане выехали с её территории на автомобиле ВАЗ 21114 серебристого цвета (государственный регистрационный знак А 897 ХУ 71 RUS).

Полиция просит помочь в их розыске всех, кто располагает записями автомобильных видеорегистраторов данного района в период с 10:00 до 17:00 часов, а также других граждан.