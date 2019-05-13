С сегодняшнего дня в Орле на две недели отключают горячую воду
13.05.2019
Об этом сообщает Орловская теплосетевая компания. Причиной отключения стали ежегодные весенние гидравлические испытания теплосетей.
Подача горячей воды потребителям прекратится с 13 по 27 мая. Это касается всех потребителей, получающих горячую воду от Орловской ТЭЦ, в Северном, Железнодорожном и Советском районах Орла, а также частично в Заводском районе (на территории между Красным мостом и Черкасской улицей).
Также компания просит горожан сообщать об утечках в трубопроводах по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/54483
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