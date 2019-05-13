С сегодняшнего дня в Орле на две недели отключают горячую воду

Об этом сообщает Орловская теплосетевая компания. Причиной отключения стали ежегодные весенние гидравлические испытания теплосетей.

Подача горячей воды потребителям прекратится с 13 по 27 мая. Это касается всех потребителей, получающих горячую воду от Орловской ТЭЦ, в Северном, Железнодорожном и Советском районах Орла, а также частично в Заводском районе (на территории между Красным мостом и Черкасской улицей).