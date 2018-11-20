После первого снега в Орле на Красном мосту «пополз» только что уложенный асфальт

Ямочный ремонт делали на объекте совсем недавно. Теперь асфальтовые «заплаты» крошатся и пробиваются.

Как сообщают «Истоки», сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Орла Александр Муромский поручил разобраться в ситуации и направить на место комиссию для принятия конкретного решения.

Окончательно ямочный ремонт Красного моста должен завершиться 30 ноября.