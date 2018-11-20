После первого снега в Орле на Красном мосту «пополз» только что уложенный асфальт
20.11.2018
Ямочный ремонт делали на объекте совсем недавно. Теперь асфальтовые «заплаты» крошатся и пробиваются.
Как сообщают «Истоки», сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Орла Александр Муромский поручил разобраться в ситуации и направить на место комиссию для принятия конкретного решения.
Окончательно ямочный ремонт Красного моста должен завершиться 30 ноября.
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