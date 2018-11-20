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Орел20.11.2018 Вторник 14:56
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  3. После первого снега в Орле на Красном мосту «пополз» только что уложенный асфальт

После первого снега в Орле на Красном мосту «пополз» только что уложенный асфальт

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20.11.2018

Ямочный ремонт делали на объекте совсем недавно. Теперь асфальтовые «заплаты» крошатся и пробиваются.

Как сообщают «Истоки», сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Орла Александр Муромский поручил разобраться в ситуации и направить на место комиссию для принятия конкретного решения.

Окончательно ямочный ремонт Красного моста должен завершиться 30 ноября.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьремонт моста

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