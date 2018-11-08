После очередного рейда в Орловской области задержали пять водителей, подозреваемых в "нетрезвой езде"
08.11.2018
Об этом сообщили в ГИБДД.
Специальная операция проводилась в течение одного дня.
Двое водителей прошли освидетельствование, после чего выяснилось, что они находятся в состоянии опьянения.
Ещё трое отказались от процедуры, что приравнивается к такому же результату.
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