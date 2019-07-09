Посевные площади снова увеличились в Орловской области
09.07.2019
Хозяйства нашего региона приступили к уборке зерновых культур. Сейчас «в разработке» находятся озимая пшеница, а также ранние яровые зерновые — ячмень и горох.
Посевные площади по этим культурам составляют, соответственно, 440, 186 и 29 тысяч гектар.
Общие же площади посевов в этом году составляет 448,2 тысячи гектаров озимых зерновых и 452,3 тысячи гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. По сравнению с минувшим годом, они выросли примерно на 21 тысячу гектаров.
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