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Посевные площади снова увеличились в Орловской области

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09.07.2019

Хозяйства нашего региона приступили к уборке зерновых культур. Сейчас «в разработке» находятся озимая пшеница, а также ранние яровые зерновые — ячмень и горох.

Посевные площади по этим культурам составляют, соответственно, 440, 186 и 29 тысяч гектар.

Общие же площади посевов в этом году составляет 448,2 тысячи гектаров озимых зерновых и 452,3 тысячи гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. По сравнению с минувшим годом, они выросли примерно на 21 тысячу гектаров.

Теги:ОрёлОрловская область

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