Посетитель выбил ногами автоматическую дверь в торговом центре
09.11.2018
Инцидент произошёл в Орле в микрорайоне Зареченский в ТЦ «Европа».
Об этом сообщили в Росгвардии.
43-хлетний мужчина «поспорил» со створками автоматической двери на входе. Орловец выбил дверь и продолжил бесчинствовать, после чего его задержали охранники и росгвардейцы.
Причины своего поступка задержанный объяснить не смог. Не исключено, что он находился в нетрезвом состоянии. Также известно, что это его первое правонарушение.
Сейчас этим инцидентом занимается полиция.
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