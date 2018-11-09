Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.11.2018 Пятница 11:39
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Посетитель выбил ногами автоматическую дверь в торговом центре

Посетитель выбил ногами автоматическую дверь в торговом центре

Версия для печати

09.11.2018

Инцидент произошёл в Орле в микрорайоне Зареченский в ТЦ «Европа».

Об этом сообщили в Росгвардии.

43-хлетний мужчина «поспорил» со створками автоматической двери на входе. Орловец выбил дверь и продолжил бесчинствовать, после чего его задержали охранники и росгвардейцы.

Причины своего поступка задержанный объяснить не смог. Не исключено, что он находился в нетрезвом состоянии. Также известно, что это его первое правонарушение.

Сейчас этим инцидентом занимается полиция.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьполицияРосгвардия

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50406

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.11.2018

Владимир Путин поздравил жителей Орловской области с юбилеем Тургенева

09.11.2018

До конца этого месяца в Орле ограничен проезд по Карачевской и Комсомольской

09.11.2018

В Орле пройдёт турнир по бочче

09.11.2018

В Орловской области женщина торговала алкоголем, опасным для жизни

09.11.2018

Этой ночью в деревне под Орлом горели семь автомобилей

$ USD66.2155(+0.12)09.11
€ EUR75.6711(-0.01)09.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online