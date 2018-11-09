Посетитель выбил ногами автоматическую дверь в торговом центре

Инцидент произошёл в Орле в микрорайоне Зареченский в ТЦ «Европа».

Об этом сообщили в Росгвардии.

43-хлетний мужчина «поспорил» со створками автоматической двери на входе. Орловец выбил дверь и продолжил бесчинствовать, после чего его задержали охранники и росгвардейцы.

Причины своего поступка задержанный объяснить не смог. Не исключено, что он находился в нетрезвом состоянии. Также известно, что это его первое правонарушение.

Сейчас этим инцидентом занимается полиция.