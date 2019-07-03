«Посейдон» заплатит властям Орла за медлительность
03.07.2019
ООО с таким названием заключило с городским УКХ контракт на ремонт улицы Северной. К 1 июля подрядчик должен был завершить работы, но этого не произошло. Сейчас на улице лишь установлен бордюрный камень и уширена проезжая часть (в щебёночном исполнении).
«Посейдон» планирует завершить ремонт на следующей неделе. Предстоит обустроить выравнивающий и основной асфальтовый слой тротуаров. Как сообщает пресс-служба Орла, к ООО применят штрафные санкции за каждый просроченный день.
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