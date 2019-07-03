«Посейдон» заплатит властям Орла за медлительность

ООО с таким названием заключило с городским УКХ контракт на ремонт улицы Северной. К 1 июля подрядчик должен был завершить работы, но этого не произошло. Сейчас на улице лишь установлен бордюрный камень и уширена проезжая часть (в щебёночном исполнении).

«Посейдон» планирует завершить ремонт на следующей неделе. Предстоит обустроить выравнивающий и основной асфальтовый слой тротуаров. Как сообщает пресс-служба Орла, к ООО применят штрафные санкции за каждый просроченный день.