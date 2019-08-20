«Посейдон» окончательно уходит из Орла
20.08.2019
Завтра мэрия завершит процедуру расторжения муниципального контракта с ООО «Посейдон», которое должно было отремонтировать Северную улицу. После этого будет объявлен аукцион по выбору нового подрядчика.
Ремонт на Северной шёл со значительным отставанием от графика. К финальному дню, 1 июля, подрядчик выполнил лишь 20% работ.
Работы проводились по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Остальные объекты, включённые в неё, сданы (кроме Комсомольской улицы, где ответственная организация устраняет выявленные недостатки).
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