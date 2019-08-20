Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.08.2019 Вторник 14:04
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Посейдон» окончательно уходит из Орла

«Посейдон» окончательно уходит из Орла

Версия для печати

20.08.2019

Завтра мэрия завершит процедуру расторжения муниципального контракта с ООО «Посейдон», которое должно было отремонтировать Северную улицу. После этого будет объявлен аукцион по выбору нового подрядчика.

Ремонт на Северной шёл со значительным отставанием от графика. К финальному дню, 1 июля, подрядчик выполнил лишь 20% работ.

Работы проводились по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Остальные объекты, включённые в неё, сданы (кроме Комсомольской улицы, где ответственная организация устраняет выявленные недостатки).

Теги:ОрёлОрловская областьмэрия ОрлаПосейдонремонтулицыдороги

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56726

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.08.2019

В Орловской области случился автомобильный «поцелуй» страшной силы

20.08.2019

Областные власти сообщили о резком росте поступлений в бюджет

20.08.2019

275 орловских родителей стали фигурантами уголовных дел

20.08.2019

В Орле на нескольких улицах могут переделать «ливнёвку»

20.08.2019

Участвовать в нацпроекте будут 14 предприятий Орловской области

$ USD66.784(+0.18)21.08
€ EUR73.9766(+0.03)21.08

Наш опрос

Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online