«Посейдон» окончательно уходит из Орла

Завтра мэрия завершит процедуру расторжения муниципального контракта с ООО «Посейдон», которое должно было отремонтировать Северную улицу. После этого будет объявлен аукцион по выбору нового подрядчика.

Ремонт на Северной шёл со значительным отставанием от графика. К финальному дню, 1 июля, подрядчик выполнил лишь 20% работ.

Работы проводились по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Остальные объекты, включённые в неё, сданы (кроме Комсомольской улицы, где ответственная организация устраняет выявленные недостатки).