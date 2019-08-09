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Орел09.08.2019 Пятница 09:07
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  3. «Помощь другу» дорого обошлась экс-главе районного отдела ГИБДД

«Помощь другу» дорого обошлась экс-главе районного отдела ГИБДД

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08.08.2019

Суд признал бывшего главу отдела ГИБДД по Должанскому району виновным по уголовным статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении». Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как установил суд, в сентябре 2017 года друг тогда ещё действующего руководителя подразделения ГИБДД попал в ДТП. Высокопоставленный дорожный инспектор, желая помочь товарищу избежать ответственности, инсценировал аварию. В постановке участвовала машина его друга и ещё один автомобиль. При этом в протокол о дорожном происшествии были внесены заведомо ложные сведения.

Платой за этот «театр» стал штраф в 150 тысяч рублей. Также осуждённому запретили работать в правоохранительных органах — но только на должностях, связанных с властными, организационными и распорядительными функциями, и только на два с половиной года.

«Друга» бывшего полицейского признали пособником и оштрафовали на 140 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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