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Орел08.11.2019 Пятница 22:47
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  3. Полторы тысячи квадратных метров земли отдадут на семь лет

Полторы тысячи квадратных метров земли отдадут на семь лет

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08.11.2019

Администрация Орла объявила аукцион на аренду земельного участка площадью полторы тысячи квадратных метров на улице Гайдара. Срок аренды — семь лет, разрешенное использование земли: строительство и эксплуатация платной автостоянки. Торги назначены на 16 декабря. Ежегодная арендная плата за этот земельный участок установлен в размере 157 тысяч рублей.

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