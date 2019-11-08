Полторы тысячи квадратных метров земли отдадут на семь лет

Администрация Орла объявила аукцион на аренду земельного участка площадью полторы тысячи квадратных метров на улице Гайдара. Срок аренды — семь лет, разрешенное использование земли: строительство и эксплуатация платной автостоянки. Торги назначены на 16 декабря. Ежегодная арендная плата за этот земельный участок установлен в размере 157 тысяч рублей.