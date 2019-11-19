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Орел19.11.2019 Вторник 13:52
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Полпред президента России пообщался с главами орловских частных детсадов

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19.11.2019

Сегодня в рамках своего визита в регион полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев посетил частный детский центр раннего развития «Монтессорики», расположенный в Орле. Гостя сопровождал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Щёголев осмотрел помещения, где проходят занятия, и пообщался с сотрудниками организации. После этого здесь же состоялась встреча с руководителями частных детских садов региона.

Полпред главы государства посетил Орловщину, чтобы ознакомиться с результатами реализации национального проекта «Демография» в нашем регионе, в частности — с итогами регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет».

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