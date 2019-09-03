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Орел03.09.2019 Вторник 14:21
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Половина орловчан с ВИЧ заразились половым путём

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03.09.2019

Также примерно четверть новых случаев заражения ВИЧ приходится на внутривенное введение.

О ситуации с ВИЧ и СПИД в Орловской бласти рассказала заведующая отделением профилактики Орловского центра по профилактике и борьбе со СПИД Юлия Сидорина.

В целом, статистика на Орловщине ниже средней по России, однако недооценивать проблему не следует. На 1 августа общее число инфицированных орловчан составило 340,5 на каждые 100 тысяч человек. Около половины из них проживают в областном центре.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом минувшего года число новых случаев ВИЧ снизилось на 9,6%.

Среди новых заболевших опасным вирусом примерно две трети составляют мужчины, треть — женщины. Чаще всего вирус диагностировали у лиц в возрасте от 30 до 49 лет (в 72,1% случаев).

Теги:Орловская областьВирус Иммунодефицита Человека

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