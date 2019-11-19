Полмиллиона рублей заплатят нарушители антитабачного закона

В текущем году на территории Орловской области в рамках контроля за соблюдением антитабачного закона было проинспектировано 26 тысяч пачек папирос и сигарет. Из оборота было изъято свыше 4 тысяч пачек. Большая часть из них — это табачная продукция из Беларуси. Она была ввезена на таможенную территорию Российской Федерации с нарушениями — товар был конфискован из-за отсутствия акцизных марок. В целом по результатам проверок сумма наложенных штрафов составила более полумиллиона рублей, но некоторые нарушители отделались предупреждениями.