Полмиллиона рублей заплатят нарушители антитабачного закона
19.11.2019
В текущем году на территории Орловской области в рамках контроля за соблюдением антитабачного закона было проинспектировано 26 тысяч пачек папирос и сигарет. Из оборота было изъято свыше 4 тысяч пачек. Большая часть из них — это табачная продукция из Беларуси. Она была ввезена на таможенную территорию Российской Федерации с нарушениями — товар был конфискован из-за отсутствия акцизных марок. В целом по результатам проверок сумма наложенных штрафов составила более полумиллиона рублей, но некоторые нарушители отделались предупреждениями.
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