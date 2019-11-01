Политологи ждут от Инвестиционного послания орловского губернатора инструкций по «коренному переустройству региона»

Андрей Клычков огласит послание 6 ноября. Телеканал «Первый областной» будет транслировать обращение в прямом эфире.

О своих ожиданиях рассказал доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии и гуманитарных дисциплин Воронежского филиала «РЭУ имени Плеханова» Дмитрий Нечаев.

«Я убеждён, что это будет зрелое, продуманное и выстраданное Инвестиционное послание. Более того, в этом обращении к элитам, как я полагаю, закладывается личное видение губернатором коренного переустройства региона, которое будет носить последовательный характер институциональных реформ. Почему коренного? Да потому, что обычными мерами стратегическое отставание Орловской области, допущенное предшественниками Клычкова, не преодолеть. На мой взгляд, основанный на сравнительном исследовании развития 17 областей ЦФО, Орловская область отстает от, к примеру, Белгородской во временном континууме на 10-12 лет. Правда, на год-два опережает самую проблемную в Центральной России Ивановскую область», — рассказал Нечаев.

«Что бы я хотел услышать в Инвестиционном послании? Во-первых, то, что региональная команда Андрея Клычкова ставит во главу угла Стратегию догоняющего развития, предусматривающую системную модернизацию всех отраслей и сфер экономики. Без этой стратегии даже позитивные изменения на Орловщине, осуществленные областной властью с помощью федерального центра, будут смотреться как „развитие недоразвитости“. Во-вторых, послание должно носить характер передачи смыслов. Куда идти? Что делать? Как делать? Во имя кого делать? И, разумеется, во главе угла любых действий власти должен стоять человек. Без этого любое послание и самый идеальный документ власти не будет массово поддержан элитой и населением региона. Без такого сущностного содержания невозможна мобилизация людей на позитивные свершения», — объяснил свою позицию политолог.