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Орел07.06.2019 Пятница 16:33
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Поликлиника №3 приглашает на диспансеризацию

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07.06.2019

Для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра можно обратиться в кабинет № 1 (без записи в регистратуре). При себе иметь паспорт, медицинский полис ОМС, СНИЛС.

Режим работы кабинета № 1: понедельник-пятница с 8-00 до 19-30, суббота с 9-00 до 16-00, воскресенье — выходной.

Также, чтобы пройти профосмотр и диспансеризацию можно обратиться к участковому врачу-терапевту, в соответствии с графиком его работы.

Вам будут оформлены направления на обследования и разъяснен порядок проведения профилактических мероприятий.

Теги:ОрёлОрловская Область

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