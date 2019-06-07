Поликлиника №3 приглашает на диспансеризацию

Для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра можно обратиться в кабинет № 1 (без записи в регистратуре). При себе иметь паспорт, медицинский полис ОМС, СНИЛС.

Режим работы кабинета № 1: понедельник-пятница с 8-00 до 19-30, суббота с 9-00 до 16-00, воскресенье — выходной.

Также, чтобы пройти профосмотр и диспансеризацию можно обратиться к участковому врачу-терапевту, в соответствии с графиком его работы.

Вам будут оформлены направления на обследования и разъяснен порядок проведения профилактических мероприятий.