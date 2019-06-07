Поликлиника №3 приглашает на диспансеризацию
07.06.2019
Для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра можно обратиться в кабинет № 1 (без записи в регистратуре). При себе иметь паспорт, медицинский полис ОМС, СНИЛС.
Режим работы кабинета № 1: понедельник-пятница с 8-00 до 19-30, суббота с 9-00 до 16-00, воскресенье — выходной.
Также, чтобы пройти профосмотр и диспансеризацию можно обратиться к участковому врачу-терапевту, в соответствии с графиком его работы.
Вам будут оформлены направления на обследования и разъяснен порядок проведения профилактических мероприятий.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55151
Другие новости раздела
07.06.2019
В Орле прошел отбор для участия в очередных сменах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0»
07.06.2019
Жителей Орловской области приглашают к участию в социальном проекте «Правозащитный центр – ЖКХ защита»
$ USD65.0395(-0.19)08.06
€ EUR73.2605(-0.01)08.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?