Полигон ТБО под Орлом уже не горит, но ещё тлеет
26.06.2019
Информацию о пожаре на мусорном полигоне подтвердили в Управлении МЧС. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
ЧП случилось 25 июня. Возгорание ликвидировали. Сейчас горение перешло в тление. На месте происшествия работают сотрудники и спецтехника Управления МЧС по Орловской области.
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