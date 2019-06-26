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Орел26.06.2019 Среда 19:52
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Полигон ТБО под Орлом уже не горит, но ещё тлеет

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26.06.2019

Информацию о пожаре на мусорном полигоне подтвердили в Управлении МЧС. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

ЧП случилось 25 июня. Возгорание ликвидировали. Сейчас горение перешло в тление. На месте происшествия работают сотрудники и спецтехника Управления МЧС по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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