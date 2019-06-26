Полигон ТБО под Орлом уже не горит, но ещё тлеет

Информацию о пожаре на мусорном полигоне подтвердили в Управлении МЧС. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

ЧП случилось 25 июня. Возгорание ликвидировали. Сейчас горение перешло в тление. На месте происшествия работают сотрудники и спецтехника Управления МЧС по Орловской области.