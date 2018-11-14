Полиция рассказала подробности об аварии с четырьмя автомобилями и одной маршруткой на Московской

Как выяснилось, в результате ДТП пострадал один человек — 29-тилетняя женщина, пассажирка одной из машин. Однако госпитализация ей не понадобилась. Женщине оказали помощь в медицинском учреждении и отпустили домой.

Авария случилась примерно в 8 часов утра у дома № 78. Как сообщает Управление МВД, Водитель «Хендай», следовавший по направлению к вокзалу, допустил столкновение с «Ладой», ехавшей во встречном потоке. Далее «Ладу» бросило на «Ситроен» и «Ниссан». Затем «Ситроен» врезался в маршрутный автобус «ПАЗ».