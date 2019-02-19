Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло в Орле на перекрёстке Лескова и Полесской 15 февраля

Авария случилась около 8 утра. Участниками столкновения стали Chery Tiggo и Mitsubishi L200.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по данной проблеме, просят звонить на телефоны 8 (4862) 72-90-47 или 8 (4862) 72-90-00.