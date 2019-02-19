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Орел19.02.2019 Вторник 12:36
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Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло в Орле на перекрёстке Лескова и Полесской 15 февраля

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19.02.2019

Авария случилась около 8 утра. Участниками столкновения стали Chery Tiggo и Mitsubishi L200.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по данной проблеме, просят звонить на телефоны 8 (4862) 72-90-47 или 8 (4862) 72-90-00.

Теги:ОрёлОрловская область

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