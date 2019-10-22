Полиция и ФСБ выявили хищение крупной суммы в Орловской области
22.10.2019
Преступление произошло в Верховском районе в июне этого года.
Как предполагает следствие, сотрудница местного предприятия, 29-летняя жительница муниципального образования, присвоила 362 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Орловчанка находится под подпиской о невыезде.
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