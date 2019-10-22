Полиция и ФСБ выявили хищение крупной суммы в Орловской области

Преступление произошло в Верховском районе в июне этого года.

Как предполагает следствие, сотрудница местного предприятия, 29-летняя жительница муниципального образования, присвоила 362 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Орловчанка находится под подпиской о невыезде.