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Орел30.11.2018 Пятница 13:22
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  3. Полицейские объяснили студентам о различиях между фальшивыми и настоящими деньгами

Полицейские объяснили студентам о различиях между фальшивыми и настоящими деньгами

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30.11.2018

Мероприятие по повышению финансовой грамотности прошло накануне в Институте экономики и торговли.

Сотрудники полиции рассказали студентам о том, как различить фальшивые и настоящие купюры, а также о том, что следует и не следует делать при обнаружении подделок.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМВДвузыфальшивомонетчики

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