Полицейские объяснили студентам о различиях между фальшивыми и настоящими деньгами
30.11.2018
Мероприятие по повышению финансовой грамотности прошло накануне в Институте экономики и торговли.
Сотрудники полиции рассказали студентам о том, как различить фальшивые и настоящие купюры, а также о том, что следует и не следует делать при обнаружении подделок.
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