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  3. Полицейские изъяли у орловчанина 20 пакетиков с синтетическими наркотиками

Полицейские изъяли у орловчанина 20 пакетиков с синтетическими наркотиками

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17.06.2019

Общий вес изъятого составил 8,5 грамма. Как сообщает Управление МВД по Орловской области, предположительно, это мелкооптовая партия, которая предназначалась для дальнейшего розничного сбыта «потребителям».

По признакам соответствующего преступления возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

Теги:ОрёлОрловская область

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