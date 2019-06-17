Полицейские изъяли у орловчанина 20 пакетиков с синтетическими наркотиками

Общий вес изъятого составил 8,5 грамма. Как сообщает Управление МВД по Орловской области, предположительно, это мелкооптовая партия, которая предназначалась для дальнейшего розничного сбыта «потребителям».

По признакам соответствующего преступления возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.