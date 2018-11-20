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Орел20.11.2018 Вторник 13:19
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  3. Поисковый отряд «Лиза Алерт» проводит полевые учения для всех желающих

Поисковый отряд «Лиза Алерт» проводит полевые учения для всех желающих

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20.11.2018

Учения пройдут 24 ноября на стадионе у Медведевского леса.

Принять в них участие может любой желающий. Зарегистрироваться можно будет прямо на месте с 12 до 13 часов. Однако перед этим необходимо оставить комментарий под соответствующим постом в группе «Лиза Алерт» «Вконтакте».

В ходе учений участникам расскажут о работе движения, которое занимается поиском пропавших без вести, обучат базовым навыкам владения компасом, навигатором и радиостанцией, прочтут лекцию по основам картографии и научат ориентироваться на местности.

Для участников учений организуют питание.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьволонтёрырозыск людей

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