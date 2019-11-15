Поисковики установили личность ещё одного бойца

Поисковики МПО «Костер» и Благотворительного фонда «Новотранс-5П во время раскопок на территории Орловской области обнаружили останки красноармейца. Павел Погожев родился в селе Донское Труновского района Ставропольского края. Останки были найдены на месте кровопролитных боёв с фашистами. Личность бойца удалось идентифицировать по красноармейской книжке. Фонд готов помочь организовать торжественное погребение воина Великой Отечественной».