Поисковики нашли в Орловской области большую «братскую могилу»
22.07.2019
Она находится на территории Покровского района. Это санитарное захоронение красноармейцев, погибших в боях за деревню Лески зимой 1943 года. В «братской могиле» покоятся около ста человек. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».
Останки обнаружили поисковики отрядов «Подвиг» (Ливны) и «Огненная дуга» (Орёл) в ходе «Вахты Памяти». Работы по эксгумации останков уже начались.
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