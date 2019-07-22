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Поисковики нашли в Орловской области большую «братскую могилу»

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22.07.2019

Она находится на территории Покровского района. Это санитарное захоронение красноармейцев, погибших в боях за деревню Лески зимой 1943 года. В «братской могиле» покоятся около ста человек. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

Останки обнаружили поисковики отрядов «Подвиг» (Ливны) и «Огненная дуга» (Орёл) в ходе «Вахты Памяти». Работы по эксгумации останков уже начались.

Теги:ОрёлОрловская область

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