﻿Поисковики Лиза Алерт разыскивают человека.

Пропала Слепченко Зинаида Васильевна 72 года, Орел Орловская область. 17 ноября 2019 года вышла из дома и не вернулась. Рост 167 см, нормального телосложения, волосы короткие каштановые. Была одета в вишнёвый пуховик и чёрную юбку.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по горячей линии Лиза Алерт (88007005452) или в полицию (02, 102).



