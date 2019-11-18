Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.11.2019 Понедельник 16:30
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. ﻿Поисковики Лиза Алерт разыскивают человека.

﻿Поисковики Лиза Алерт разыскивают человека.

Версия для печати

18.11.2019

Пропала Слепченко Зинаида Васильевна 72 года, Орел Орловская область. 17 ноября 2019 года вышла из дома и не вернулась. Рост 167 см, нормального телосложения, волосы короткие каштановые. Была одета в вишнёвый пуховик и чёрную юбку.
Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по горячей линии Лиза Алерт (88007005452) или в полицию (02, 102).

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58464

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.11.2019

Завершился Интернет-опрос на тему: «Какую общественную территорию необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2020 году?»

18.11.2019

Футболистки «ОрелГУ» набрали шесть очков в выездном туре Чемпионата России по мини-футболу

18.11.2019

Под Шаблыкино умерший за рулём водитель спровоцировал ДТП

18.11.2019

В Орловской области могут появиться семейные детские сады

18.11.2019

До 2024 года в Орловской области благоустроят 165 общественных и 450 дворовых территорий

$ USD63.7542(-0.13)19.11
€ EUR70.5313(+0.12)19.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online