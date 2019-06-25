Похитителям Будагова дали большие сроки
25.06.2019
Суд вынес приговор по делу о похищении орловского бизнесмена Сергея Будагова. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета, четверо подсудимых признаны виновными по ряду уголовных статей в зависимости от роли каждого в совершённом преступлении: похищение человека, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, умышленное уничтожение чужого имущества, вымогательство и грабеж.
В итоге суд приговорил мужчин к 10, 11 и 12 годам колонии строгого режима и к 12 годам колонии особого режима.
Похищение произошло 10 июля минувшего года. 13 июля в результате совместной спецоперации силовых ведомств Будагова освободили.
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