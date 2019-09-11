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Орел11.09.2019 Среда 17:41
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Похитители орловчанина Будагова дошли до Верховного суда

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11.09.2019

Однако из апелляция к высшему органу судебной власти страны не возымела успеха. Верховный суд РФ оставил в силе ранее вынесенный приговор. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Осуждённые — четверо человек — приговорены к срокам лишения свободы от 11 до 12 лет. Приговор вынесен в июне этого года.

Само похищение произошло 10 июля 2018 года. Преступники отвезли известного орловского бизнесмена Сергея Будагова в Тульскую область и удерживали его несколько дней. 13 июля в ходе совместной операции различных силовых структур Будагов был освобождён, а его похитители — задержаны. Сразу после этого с бизнесменом встретился губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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