Похитители орловчанина Будагова дошли до Верховного суда

Однако из апелляция к высшему органу судебной власти страны не возымела успеха. Верховный суд РФ оставил в силе ранее вынесенный приговор. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Осуждённые — четверо человек — приговорены к срокам лишения свободы от 11 до 12 лет. Приговор вынесен в июне этого года.

Само похищение произошло 10 июля 2018 года. Преступники отвезли известного орловского бизнесмена Сергея Будагова в Тульскую область и удерживали его несколько дней. 13 июля в ходе совместной операции различных силовых структур Будагов был освобождён, а его похитители — задержаны. Сразу после этого с бизнесменом встретился губернатор Орловской области Андрей Клычков.