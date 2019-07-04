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Подрядчиков для благоустройства «культовых» мест определили в Орле

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04.07.2019

Итоги трёх аукционов подвели в администрации города. Мэрия выбирала подрядчиков для проведения третьих этапов работ по благоустройству парка «Ботаника», бульвара Победы и сквера Гуртьева.

Благоустраивать парк «Ботаника» будет ООО «Архитектурно-Строительная компания «ЭТАЛОН». За 9 миллионов 228 тысяч рублей компания отремонтирует в парке тротуары и установит бордюры, скамейки и урны, а также парковочные столбики и информационные щиты, обустроит детскую площадку, разобьёт газон и посадит кусты.

Благоустройством бульвара Победы займётся «АртСтрой». За 16 миллионов 265 тысяч рублей здесь приведут в порядок асфальтовое покрытие, отремонтируют тротуары, установят бордюрный камень, гранитные ступени и водоотводные лотки. Запланированы и другие работы.

Сквером Гуртьева займётся ООО «СтройСпецМонтаж». Здесь установят 89 светильников, а также проложат новые кабели. За это ООО заплатят 7 миллионов 700 тысяч рублей.

Работы на всех трёх объектах нужно будет выполнить до 1 сентября текущего года.

Теги:ОрёлОрловская область

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