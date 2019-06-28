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Орел28.06.2019 Пятница 12:59
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Подрядчика, который будет убирать Оку и Орлик, определили в Орле

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28.06.2019

Победителем соответствующего электронного аукциона стала «Спецавтобаза». Она же являлась и его единственным участником.

Предприятие будет оказывать услуги по уборке от мусора береговых и водоохранных зон Оки и Орлика в городе Орле до 30 ноября. Стоимость контракта составила 500 тысяч 897 рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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