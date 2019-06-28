Подрядчика, который будет убирать Оку и Орлик, определили в Орле

Победителем соответствующего электронного аукциона стала «Спецавтобаза». Она же являлась и его единственным участником.

Предприятие будет оказывать услуги по уборке от мусора береговых и водоохранных зон Оки и Орлика в городе Орле до 30 ноября. Стоимость контракта составила 500 тысяч 897 рублей.