Подрядчик обещает заасфальтировать парк "Ботаника" на этой неделе
02.10.2018
Тему обсудили сегодня на рабочем совещании в мэрии.
Подрядчик (ООО «СтройМонтажРемонт») обязуется выполнить ремонтные работы в срок — до 15 октября.
На этой неделе, в среду или в четверг, в зависимости от погоды, здесь приступят к укладке асфальта.
Сегодня в парке должны были смонтировать детское оборудование.
Между тем, работа ведётся с низкими темпами. Есть и отставания по графику. В связи с этим подрядчику будут направлены штрафные санкции.
Для ускорения работ на субподряд привлечена компания «ГИАТТ».
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