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Орел02.10.2018 Вторник 21:47
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Подрядчик обещает заасфальтировать парк "Ботаника" на этой неделе

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02.10.2018

Тему обсудили сегодня на рабочем совещании в мэрии.

Подрядчик (ООО «СтройМонтажРемонт») обязуется выполнить ремонтные работы в срок — до 15 октября.

На этой неделе, в среду или в четверг, в зависимости от погоды, здесь приступят к укладке асфальта.

Сегодня в парке должны были смонтировать детское оборудование.

Между тем, работа ведётся с низкими темпами. Есть и отставания по графику. В связи с этим подрядчику будут направлены штрафные санкции.

Для ускорения работ на субподряд привлечена компания «ГИАТТ».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49591

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