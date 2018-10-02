Подрядчик обещает заасфальтировать парк "Ботаника" на этой неделе

Тему обсудили сегодня на рабочем совещании в мэрии.

Подрядчик (ООО «СтройМонтажРемонт») обязуется выполнить ремонтные работы в срок — до 15 октября.

На этой неделе, в среду или в четверг, в зависимости от погоды, здесь приступят к укладке асфальта.

Сегодня в парке должны были смонтировать детское оборудование.

Между тем, работа ведётся с низкими темпами. Есть и отставания по графику. В связи с этим подрядчику будут направлены штрафные санкции.

Для ускорения работ на субподряд привлечена компания «ГИАТТ».