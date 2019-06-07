Подписана «дорожная карта» между Правительством Орловской области и Правительством Санкт-Петербурга по сотрудничеству на 2019 ‒ 2021 годы. Документ скрепили подписями Андрей Клычков и Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

В «дорожную карту» включены мероприятия в области торгово-экономического сотрудничества, в сфере промышленности, АПК, здравоохранения, образования и не только.

В частности, планируется организация Дней Орловской области в Санкт-Петербурге и Дней Санкт-Петербурга на Орловщине.

Будут рассматриваться возможности поставок в Санкт-Петербург полупроводниковых изделий, производимых АО «Протон-Электротекс», коммунальной и дорожной техники, произведенной АО «Мценский завод коммунального машиностроения», АО «Завод специальной техники» и ОАО «Орелстроймаш». Также будет осуществляться взаимодействие по вопросам поставок в Санкт-Петербург медицинского рентгенодиагностического оборудования и систем досмотра НПАО «Научприбор».