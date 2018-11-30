«Подозрительный» водитель на «Ниссане» врезался в металлическое ограждение в Орле на улице 5 августа
30.11.2018
ДТП произошло накануне в 15 часов у дома № 88. «Ниссан Альмера» въехал в металлическое ограждение.
Водитель и его пассажир получили травмы.
Как сообщили в Управлении ГИБДД, мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения при наличии внешних признаков такого состояния.
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