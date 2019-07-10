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Орел10.07.2019 Среда 12:54
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  3. Подозреваемую в краже 4 пар носков задержали в гипермаркете Орла

Подозреваемую в краже 4 пар носков задержали в гипермаркете Орла

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10.07.2019

Жительница областного центра пыталась вынести из одного из магазинов джинсы, блузку, кошелек, две женские пижамы и 4 пары носков. Это произошло 8 июля перед закрытием магазина.

Однако продавцы заметили подозрительную «покупательницу» и вызвали сотрудников Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку и передали её полицейским. Украденное вернули на прилавки.

Теги:ОрёлОрловская область

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