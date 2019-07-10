Подозреваемого в убийстве пенсионерки в микрорайоне Орла взяли под стражу

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и, выбирая меру пресечения, заключил под стражу 26-летнего жителя Кромского района, подозреваемого в совершении убийства, сопряжённого с разбоем.

Преступление произошло 7 июля утром у микрорайона «Болховский». Погибла 60-летняя женщина. Подозреваемого задержали «по горячим следам».