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Подозреваемого в убийстве пенсионерки в микрорайоне Орла взяли под стражу

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10.07.2019

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и, выбирая меру пресечения, заключил под стражу 26-летнего жителя Кромского района, подозреваемого в совершении убийства, сопряжённого с разбоем.

Преступление произошло 7 июля утром у микрорайона «Болховский». Погибла 60-летняя женщина. Подозреваемого задержали «по горячим следам».

Теги:ОрёлОрловская область

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