Подозреваемого в убийстве пенсионерки в микрорайоне Орла взяли под стражу
10.07.2019
Об этом сообщили в Следственном комитете.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и, выбирая меру пресечения, заключил под стражу 26-летнего жителя Кромского района, подозреваемого в совершении убийства, сопряжённого с разбоем.
Преступление произошло 7 июля утром у микрорайона «Болховский». Погибла 60-летняя женщина. Подозреваемого задержали «по горячим следам».
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