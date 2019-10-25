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Орел25.10.2019 Пятница 16:01
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Подозреваемого в убийстве орловчанки задержали на государственной границе

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25.10.2019

29-летний мужчина пытался пересечь границу с Украиной в Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Преступление произошло в Малоархангельском районе в деревне Знаменка. Тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе частного дома 24 октября.

Подозреваемого задержали «по горячим следам», притом, что убийство было совершено в условиях неочевидности. Однако сыграли свою роль грамотные действия и профессиональная инициатива следователей и оперативных работников.

Расследование дела продолжается.

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