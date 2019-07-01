Подлинность мясопродуктов проверили в Орловской области
01.07.2019
Специалисты отдела молекулярных исследований Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ изучили 13 образцов пищевой продукции. Свиной фарш, говяжьи консервы и колбасное изделие проверили на наличие компонентов животного происхождения, не заявленных в маркировке. Однако ни одного факта фальсификации не выявили.
Пресс-служба лаборатории отмечает, что иногда недобросовестные производители продуктов заменяют компоненты с более дорогих на более дешёвые. Например, вместо свинины или говядины добавляют в продукцию куриное мясо. Исследование проводилось для того, чтобы выявить подобные случаи или убедиться в их отсутствии.
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