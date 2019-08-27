Подключение Орла к горячему водоснабжению растянется на несколько дней

Процесс займёт до трёх суток. Об этом сообщил заместитель главы администрации Орла Евгений Гришин.

Подача горячей воды потребителям Орловской ТЭЦ началась 26 августа в полдень. Дальнейшее подключение и наладка системы водоснабжения — задача управляющих компаний.