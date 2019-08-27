Подключение Орла к горячему водоснабжению растянется на несколько дней
27.08.2019
Процесс займёт до трёх суток. Об этом сообщил заместитель главы администрации Орла Евгений Гришин.
Подача горячей воды потребителям Орловской ТЭЦ началась 26 августа в полдень. Дальнейшее подключение и наладка системы водоснабжения — задача управляющих компаний.
При необходимости граждане могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру
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