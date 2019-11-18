Под Шаблыкино умерший за рулём водитель спровоцировал ДТП

В Орловской области дорожную аварию спровоцировал умерший за рулем водитель. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. По данным ведомства, инцидент произошел 16 ноября в Шаблыкинском районе. Сообщается, 66-летний водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком КамАЗ. Прибывшие медики констатировали, что смерть водителя иномарки наступила до ДТП, что и послужило выезда на встречную полосу и последующего ДТП.