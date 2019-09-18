«Под покровом ночи» в Орле стартовал новый дорожный ремонт
18.09.2019
Сегодня ночью начали приводить в порядок улицу 60 лет Октября. Проезжую часть и тротуары от перекрёстка с улицей Максима Горького до Октябрьского моста приведёт в порядок «МонолитСтрой».
Стоимость муниципального контракта — 19 миллионов 51 тысяча рублей.
Ремонт нужно сделать до 31 октября. Подрядчику предстоит сделать фрезеровочные работы на площади 9 тысяч 880 квадратных метров, уложить выравнивающий слой и покрытие на площади 9 тысяч 933 квадратных метров, нанести дорожную разметку, установить бортовой камень и поребрик, а также отремонтировать тротуары с помощью плитки и асфальта.
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