Под Орлом столкнулись фура, междугородний автобус и легковая иномарка, погибли 4 человека
24.11.2018
ДТП произошло на 8 километре дороги «Орёл — Тамбов» сегодня в 16 часов 45 минут.
Здесь столкнулись рейсовый автобус «Орёл — Ливны», фура DAF и легковой автомобиль «Фольксваген Пассат».
Погиб водитель «Фольксвагена» и трое его пассажиров. В фуре, а также в автобусе, где находился водитель и 21 пассажир, нет погибших и пострадавших.
Об этом сообщает Управление МЧС.
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