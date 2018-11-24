Под Орлом столкнулись фура, междугородний автобус и легковая иномарка, погибли 4 человека

ДТП произошло на 8 километре дороги «Орёл — Тамбов» сегодня в 16 часов 45 минут.

Здесь столкнулись рейсовый автобус «Орёл — Ливны», фура DAF и легковой автомобиль «Фольксваген Пассат».

Погиб водитель «Фольксвагена» и трое его пассажиров. В фуре, а также в автобусе, где находился водитель и 21 пассажир, нет погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Управление МЧС.