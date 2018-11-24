Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел24.11.2018 Суббота 21:26
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Под Орлом столкнулись фура, междугородний автобус и легковая иномарка, погибли 4 человека

Под Орлом столкнулись фура, междугородний автобус и легковая иномарка, погибли 4 человека

Версия для печати

24.11.2018

ДТП произошло на 8 километре дороги «Орёл — Тамбов» сегодня в 16 часов 45 минут.

Здесь столкнулись рейсовый автобус «Орёл — Ливны», фура DAF и легковой автомобиль «Фольксваген Пассат».

Погиб водитель «Фольксвагена» и трое его пассажиров. В фуре, а также в автобусе, где находился водитель и 21 пассажир, нет погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Управление МЧС.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТП

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50878

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.11.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал об итогах сегодняшнего заседания президиума Госсовета РФ

23.11.2018

В следующем году новые профессии за государственный счёт смогут получить 295 орловских «предпенсионеров»

23.11.2018

26 ноября в Орловской области стартует акция «Монетная неделя в ЦФО»

23.11.2018

«Семёрка» за 7000 рублей: сочетание «счастливых» цифр не принесло амчанке счастья

3
23.11.2018

Сотрудники мэрии Орла напомнили жителям частного сектора о противопожарной безопасности

$ USD65.6664(+0.06)24.11
€ EUR74.9385(+0.13)24.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online