Под Орлом сотрудники ГИБДД помогли появиться на свет ребёнку

Экипаж помог роженице добраться до перинатального центра. Об этом сообщает региональное Управление МВД. Инспекторы несли службу в Знаменке Орловского района. К ним подъехала женщина на автомобиле «Шевроле Нива» и сообщила, что в машине находится ее дочь, у которой начались схватки. Опросив роженицу, сотрудники ГИБДД поняли, что перейти в их служебный автомобиль женщина не сможет, поэтому приняли решение сопровождать её машину с включенными проблесковыми маячками. Это помогло им добраться до приемного отделения перинатального центра в кратчайшие сроки. Полицейские сопроводили роженицу в здание, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Уже через несколько минут после прибытия она родила здоровую малышку.

Мама роженицы поблагодарила сотрудников полиции за чуткость и внимание к ее ситуации, позвонив на телефон доверия регионального УМВД в день, когда родилась ее внучка.