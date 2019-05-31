Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.05.2019 Пятница 11:13
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Под Орлом сотрудники ГИБДД помогли появиться на свет ребёнку

Под Орлом сотрудники ГИБДД помогли появиться на свет ребёнку

Версия для печати

31.05.2019

Экипаж помог роженице добраться до перинатального центра. Об этом сообщает региональное Управление МВД. Инспекторы несли службу в Знаменке Орловского района. К ним подъехала женщина на автомобиле «Шевроле Нива» и сообщила, что в машине находится ее дочь, у которой начались схватки. Опросив роженицу, сотрудники ГИБДД поняли, что перейти в их служебный автомобиль женщина не сможет, поэтому приняли решение сопровождать её машину с включенными проблесковыми маячками. Это помогло им добраться до приемного отделения перинатального центра в кратчайшие сроки. Полицейские сопроводили роженицу в здание, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Уже через несколько минут после прибытия она родила здоровую малышку.

Мама роженицы поблагодарила сотрудников полиции за чуткость и внимание к ее ситуации, позвонив на телефон доверия регионального УМВД в день, когда родилась ее внучка.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьГИБДД

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54964

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.05.2019

Михаил Коротаев подал в отставку

31.05.2019

Как забронировать место для парковки автобуса на «Троицких хороводах»?

31.05.2019

Андрей Клычков встретился с делегацией Туркменистана

31.05.2019

В программу «Велодня» вернули традиционный конкурс

31.05.2019

Вниманию автомобилистов. Информация о перекрытии движения.

$ USD65.0583(+0.15)31.05
€ EUR72.4229(+0.01)31.05

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online