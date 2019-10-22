Под Орлом нашли «обезжелезенных» бобров

На берегах реки Ливенки найдены мёртвые тушки животных с вырезанными железами. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

Охота на бобров разрешена с 1 октября 2019 по 29 февраля 2020. В районе выдано 28 лицензий на отстрел этих животных. Общее число голов бобра, поставленных на учёт в муниципальном образовании, составляет 57.

В областной организации охотников и рыболовов такой способ добычи животного назвали «варварским» и отметили, что шкура и мясо бобра представляют ценность. Как предполагает СМИ, охотников интересует так называемая «бобровая струя» — секрет, выделяемый из желез речных бобров. Его настой используется в парфюмерии. Сама «бобровая струя» популярна и как антиспазматическое и успокаивающее медицинское средство.