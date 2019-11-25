Под Александровским мостом снова застряла «Газель»
25.11.2019
Ещё один грузовик стал жертвой орловского «моста глупости». Это случилось вечером 23 ноября.
В этом году в данном месте произошло около 10 одинаковых случаев. От соблазна проехать под слишком низким мостом водителей не останавливает даже предостерегающий дорожный знак, установленный рядом.
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25.11.2019
В Орле украли экскаватор
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