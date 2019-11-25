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Орел25.11.2019 Понедельник 11:29
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  3. Под Александровским мостом снова застряла «Газель»

Под Александровским мостом снова застряла «Газель»

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25.11.2019

Ещё один грузовик стал жертвой орловского «моста глупости». Это случилось вечером 23 ноября.

В этом году в данном месте произошло около 10 одинаковых случаев. От соблазна проехать под слишком низким мостом водителей не останавливает даже предостерегающий дорожный знак, установленный рядом.

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