Под Александровским мостом снова застряла «Газель»

Ещё один грузовик стал жертвой орловского «моста глупости». Это случилось вечером 23 ноября.

В этом году в данном месте произошло около 10 одинаковых случаев. От соблазна проехать под слишком низким мостом водителей не останавливает даже предостерегающий дорожный знак, установленный рядом.