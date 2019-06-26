Почётный орловчанин Геннадий Зюганов отмечает юбилей сегодня
26.06.2019
Почётному гражданину Орла и знаменитому уроженцу Орловской области исполняется 75 лет.
Как сообщает РБК, в честь юбилея Зюганова наградят орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это одна из высших государственных наград нашей страны, которая вручается за особо выдающиеся достижения в различных сферах деятельности. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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