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Орел10.10.2018 Среда 11:59
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Почётный гражданин Орла Юрий Сёмин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева

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10.10.2018

Почётный гражданин Орла, знаменитый футболист и тренер Юрий Сёмин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева.

Игроки российской футбольной премьер-лиги могут оказаться виновными в нескольких избиениях. В понедельник, 9-го октября, люди, похожие на футбольных звёзд, устроили драку в одной из кофеен в центре Москвы. Ранее они напали на водителя журналиста федерального «Первого канала».

По данным фактам возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Сёмин в своём «Инстаграмме» назвал всё произошедшее «предательством профессии».

Также почётный орловец заявил, что российский футбол — это не Кокорин и Мамаев, а Акинфеев, Черчесов и Березуцкие, а также повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками, своими семьями и детьми.

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