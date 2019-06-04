Почти 6 тысяч орловцев не смогли отправиться в поездку за границу из-за долгов по алиментам
04.06.2019
Об этом сообщает «Орловское информбюро». Более 300 человек привлечены к административной ответственности, 167 — к уголовной.
Согласно статистике УФССП по региону, в большинстве случаев безответственными родителями оказываются мужчины. Но есть и женщины, они составляют 15 % от общего числа должников.
Сотрудники ведомства напоминают: если нет желания испортить свой отпуск или лишиться автомобиля — заплатите алименты.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55036
Другие новости раздела
04.06.2019
На Орловщине стартовал купальный сезон
$ USD65.5547(+0.17)04.06
€ EUR73.218(+0.37)04.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?