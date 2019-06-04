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Орел04.06.2019 Вторник 10:54
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  3. Почти 6 тысяч орловцев не смогли отправиться в поездку за границу из-за долгов по алиментам

Почти 6 тысяч орловцев не смогли отправиться в поездку за границу из-за долгов по алиментам

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04.06.2019

Об этом сообщает «Орловское информбюро». Более 300 человек привлечены к административной ответственности, 167 — к уголовной.

Согласно статистике УФССП по региону, в большинстве случаев безответственными родителями оказываются мужчины. Но есть и женщины, они составляют 15 % от общего числа должников.

Сотрудники ведомства напоминают: если нет желания испортить свой отпуск или лишиться автомобиля — заплатите алименты.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьУФССП

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