Почти 6 тысяч орловцев не смогли отправиться в поездку за границу из-за долгов по алиментам

Об этом сообщает «Орловское информбюро». Более 300 человек привлечены к административной ответственности, 167 — к уголовной.

Согласно статистике УФССП по региону, в большинстве случаев безответственными родителями оказываются мужчины. Но есть и женщины, они составляют 15 % от общего числа должников.

Сотрудники ведомства напоминают: если нет желания испортить свой отпуск или лишиться автомобиля — заплатите алименты.