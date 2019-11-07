Почти 3,5 тыс. жителей Орловской области обратились с ОРВИ к врачам за прошедшую неделю
07.11.2019
По-прежнему большинство заболевших, две трети — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В ведомстве также отметили, что заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне, случаи гриппа не регистрируются. По данным на 1 ноября прививки против гриппа получили около 220 тысяч жителей области, что составляет почти 30% от численности. Планируется охватить 40% населения. В ведомстве напомнили, что вакцина от гриппа является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, в прививочных кабинетах школ и в передвижных прививочных пунктах.
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